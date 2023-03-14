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Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области

Сальдо: военные РФ построили множество фортификационных сооружений в Херсонской области
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Безопасность Херсонской области обеспечивают фортификационные сооружения, построенные российскими силами на левом берегу Днепра. Об этом 14 марта рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь Левобережья», — приводит его слова агентство ТАСС.

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В Херсонской области тем временем продолжается строительство оборонительных рубежей

Ранее, 11 марта, Сальдо заявил «Известиям», что у Киева сейчас не так много боеспособных сил для предполагаемого наступления в Херсонской области. Перемещения хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечаются воздушной, технической и другими видами разведки, добавил он.

До этого, 1 марта, врио главы Херсонской области выразил мнение, что киевский режим осознает необходимость оставить Херсон. На оккупированном правобережье идет насильственная мобилизация, отметил он, добавив, что Киев в настоящее время чувствует себя неуверенно.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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