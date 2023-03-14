Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области
Безопасность Херсонской области обеспечивают фортификационные сооружения, построенные российскими силами на левом берегу Днепра. Об этом 14 марта рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь Левобережья», — приводит его слова агентство ТАСС.
Ранее, 11 марта, Сальдо заявил «Известиям», что у Киева сейчас не так много боеспособных сил для предполагаемого наступления в Херсонской области. Перемещения хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечаются воздушной, технической и другими видами разведки, добавил он.
До этого, 1 марта, врио главы Херсонской области выразил мнение, что киевский режим осознает необходимость оставить Херсон. На оккупированном правобережье идет насильственная мобилизация, отметил он, добавив, что Киев в настоящее время чувствует себя неуверенно.
Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.
Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.