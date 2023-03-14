Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен призвал вручать раненым боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) медаль НАТО и фотографию Зеленского с деньгами. Об этом он написал в понедельник, 13 марта, на своей странице в Twitter.



«Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются», — призвал американский ветеран.



Он добавил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинские военные перестали сражаться «вопреки своим интересам и от имени Запада».

Ранее, 11 марта, Дрейвен призвал Украину к миру с Россией после просмотра видео с пейзажами Крыма, отметив красоту полуострова. Он заявил, что Украина и Россия могли бы жить в согласии и мире, если бы не Запад. Дрейвен отметил, что Вашингтон и его союзники на данный момент осознали, что им не удастся сломить Россию, но они сделали уже настолько много, что не станут отступать.



7 марта экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена пойти на мирное соглашение с Россией, пока российская армия не заняла Киев и не дошла до границ Польши. Дуглас заметил, что Вашингтон, пытаясь нанести урон России, добился лишь ослабления НАТО, навредил собственной репутации и теперь вынужден признать ошибку и прийти к соглашению с РФ.



Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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