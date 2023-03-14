МЧС сообщило о пожаре в складском помещении в Симферополе

В Симферополе спасатели ликвидируют пожар в складском помещении. Об этом 14 марта сообщили в ГУ МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло на улице Западной.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 1000 кв. м. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано около 30 человек и семь единиц техники.

Ранее в этот день пожар вспыхнул на территории ангара в Свердловской области. Сведений о пострадавших не поступало. Ликвидацией огня занимаются порядка 25 человек, привлечено шесть единиц техники.