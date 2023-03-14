Япония в 2022 году выделила $1,6 млрд на помощь Украине

Суммарно Япония в 2022 году выделила Украине помощь в размере 210 млрд иен (около $1,6 млрд). Как сообщило 14 марта агентство Kyodo, эта цифра будет указана в документе о результатах работы Токио по направлению официальной помощи развитию (ODA) за прошедший год.

Япония передавала Украине как финансовые средства, оборудование и гуманитарную помощь, так и оказывала поддержку соседним с ней странам, принимающим беженцев.

В проекте «Белой книги о сотрудничестве в целях развития» уточняется, что ODA является одним из наиболее важных средств дипломатии. В связи с этим необходимо «стратегическое и эффективное ее использование».

Также это направление названо инструментом для реализации «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе «Пояса и пути», внедрил в 2016 году занимавший на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ, а теперь ее активно продвигают США, Япония и их союзники.

В проекте документа отмечается необходимость оказания помощи странам Африки и Ближнего Востока. Кроме того, составители «Белой книги» отметили, что рост цен на энергоносители и продовольствие, вызванный, по их мнению, ситуацией вокруг Украины, оказал серьезное воздействие на страны Глобального Юга. Так называют развивающиеся страны, сохраняющие нейтралитет в условиях геополитической напряженности и не присоединяющиеся в том числе к антироссийским санкциям. Токио неоднократно заявлял о важности сотрудничества с этими государствами для оказания давления на РФ.

Ранее, 2 марта, глава посольства Японии в Киеве Кунинори Мацуда и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков обсудили предоставление Украине гранта на восстановительные работы в размере $164 млн.

1 февраля стало известно, что Япония выделила $170 млн в виде гранта на восстановление критически важной инфраструктуры Украины. По условиям предоставления помощи деньги пойдут на закупку японских товаров и оплату услуг.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 18 января заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. Он подчеркнул, что в стране ремонта и восстановления требуют более 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов.

До этого, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны понадобится более $1 трлн. По его словам, сейчас Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» в восстановлении над регионами, городами или предприятиями страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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