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Французский политик раскрыл последствия краха западных банков

Французский политик Филиппо: крах западных банков может привести к третьей мировой войне
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Фото: TASS/Panoramic
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Экономический хаос, к которому приведет крах крупнейших западных банков, может спровоцировать третью мировую войну. Такое мнение выразил французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter в понедельник, 13 марта.

«Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!» — написал он.

По его словам, крах претерпевают парижская фондовая биржа и швейцарский финансовый конгломерат Crédit Suisse. На грани разорения американский банк Western Alliance. Котировки банков приостановлены из-за волатильности стоимости акций.

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11 марта стало известно о банкротстве в США банка Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

После продажи британского отделения обанкротившегося Silicon Valley Bank акции американских банков стали терять позиции на торгах. Так, более чем на 44% подешевели ценные бумаги Western Alliance, почти на 59% — First Republic Bank. Акции банков PacWest, Zions и UMB Financial падали в цене на 20,7–27,5%.

На следующий день издание Axios сообщило, что администрации Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. В публикации отмечается, что если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

Тогда же появилась информация о том, что американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося SVB. По словам министра финансов Джанет Йеллен, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

В свою очередь, президент США Джо Байден попытался убедить американских граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Он пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране.

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