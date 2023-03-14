«Известия»: у фигуриста Костомарова существует риск остановки сердца при новой ампутации

Российский фигурист Роман Костомаров нуждается в ампутации руки, однако новое вмешательство может привести к остановке сердца. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал источник «Известий».

Согласно имеющейся информации, спортсмен находится на аппарате ИВЛ и не может дышать самостоятельно. Несмотря на слабость, его организм продолжает бороться с сепсисом. Хирургические манипуляции в таких условиях сопряжены с высоким риском.

Врачи отмечают сильную худобу Костомарова. Поскольку он обездвижен, на кровать установили противопролежневый матрас, кроме того, каждые два часа санитары меняют положение тела пациента.

Вместе с тем есть сведения, что в состоянии фигуриста наблюдается положительная динамика. Если так будет продолжаться, его смогут снять с аппарата ИВЛ. Рука, которая вызывала много опасений у врачей, пока остается без изменений. В случае с кистью необходимо дождаться восстановления организма.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что значительных сдвигов в состоянии спортсмена не наблюдается. Врачам пока не удалось остановить развитие сепсиса, из-за этого может потребоваться еще одна операционная чистка, однако масштаб пока не ясен.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. Спортсмену поставили диагноз — левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.

В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук, чтобы остановить некроз. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.

Помимо этого, у Костомарова наблюдаются проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств.

5 марта стало известно, что фигурист постепенно приходит в себя, вместе с тем врачи заподозрили возобновление воспалительного процесса, так как у больного начала синеть рука. Тогда же стало известно, что с Костомаровым будет работать психолог.