Вершинин: Россия не возражает против очередного продления зерновой сделки на 60 дней

Россия не против продления зерновой сделки на 60 дней вместо 120, как было ранее. Об этом в понедельник, 13 марта, «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве.

Замминистра подчеркнул, что Москва при решении о новом продлении черноморской зерновой инициативы по окончании срока 18 марта будет опираться на то, насколько эффективно выполняется часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции.

Позже в этот же день в пресс-службе ООН сообщили, что всемирная организация приняла к сведению слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина относительно готовности российской стороны пойти на продление зерновой сделки на 60 дней. Соглашения, достигнутые в Стамбуле летом 2022 года, оказали положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, 13 марта представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявлял, что сделка способствует снижению глобальных цен на продовольствие, в связи с этим ООН продолжает быть полностью привержена реализации зерновой инициативы.

Между тем 2 марта в МИД РФ указали на то, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после ее заключения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В ноябре договор был продлен на 120 дней, срок его действия истекает 18 марта. Согласно соглашению, автоматическое продление сделки возможно при отсутствии возражений какой-либо из сторон.