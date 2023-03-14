Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков не исключил участия Путина в саммите G20 в Индии
Политика
Грушко сообщил о продлении зерновой сделки
Армия
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области
Мир
На Украине рассмотрят законопроект об однополых партнерствах
Мир
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7
Мир
Япония поддержала намерение Австралии создать атомный подводный флот
Общество
ВСУ за ночь выпустили по Херсонской области 52 снаряда
Мир
В Белоруссии допустили дестабилизацию обстановки в стране с привлечением наемников
Спорт
Грачева обыграла Касаткину на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Происшествия
В Ленобласти шестиклассник впал в кому после жалоб на головную боль
Общество
Путин обратился к участникам первого конгресса Международного движения русофилов
Мир
Разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией
Сюжет:

Вершинин: Россия не возражает против очередного продления зерновой сделки на 60 дней

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не против продления зерновой сделки на 60 дней вместо 120, как было ранее. Об этом в понедельник, 13 марта, «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве.

Замминистра подчеркнул, что Москва при решении о новом продлении черноморской зерновой инициативы по окончании срока 18 марта будет опираться на то, насколько эффективно выполняется часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции.

Обкатанное поле: кто стоит за нелегальным вывозом российского зерна
Сырье из РФ поставляли в страны ближнего зарубежья под видом казахстанского

Позже в этот же день в пресс-службе ООН сообщили, что всемирная организация приняла к сведению слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина относительно готовности российской стороны пойти на продление зерновой сделки на 60 дней. Соглашения, достигнутые в Стамбуле летом 2022 года, оказали положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, 13 марта представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявлял, что сделка способствует снижению глобальных цен на продовольствие, в связи с этим ООН продолжает быть полностью привержена реализации зерновой инициативы.

Между тем 2 марта в МИД РФ указали на то, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после ее заключения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В ноябре договор был продлен на 120 дней, срок его действия истекает 18 марта. Согласно соглашению, автоматическое продление сделки возможно при отсутствии возражений какой-либо из сторон.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023