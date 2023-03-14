Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил выявленную в укрытии бронетехнику ВСУ

Российские танкисты на Т-72Б3 уничтожили выявленную в укрытии бронетехнику украинских боевиков, сообщает 14 марта «РИА Новости».

Отмечается, что бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) была обнаружена воздушной разведкой Западного военного округа (ЗВО), после чего экипаж танка нанес по ней удар из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 мм.

Экипаж Т-72Б3 может выезжать на боевые задания три раза в день. При этом за выезд можно ликвидировать до пяти целей.

Как рассказали сами военные, за выезд отрабатывается полный боевой комплект, чтобы противнику был нанесен максимальный ущерб.

Ранее, 7 марта, сообщалось, что российские танкисты пресекают попытки украинских националистов прорвать оборону Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Корреспондент «Известий» Наталья Графчикова рассказала, как танк Т72-БЗ в рамках выполнения очередной боевой задачи ликвидировал склад с боеприпасами на правом берегу Днепра.

До этого, 31 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что у модернизированного танка Т-72Б3, который находится в распоряжении 1-й Славянской бригады Донецкой Народной Республики (ДНР), новый тепловизионный прицел, нижнюю лобовую деталь и борта оснастили дополнительной динамической защитой, башню накрыли противокумулятивной сеткой.

Отмечалось, что во время боевых действий экипажу помогает коптер, который фиксирует действия противника и передает данные бойцам.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».