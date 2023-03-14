Юрист рассказал о налоге по повышенной ставке за доход в 5 млн рублей

Заслуженный юрист России Иван Соловьев 14 марта рассказал, что по новым правилам все виды полученных доходов в целях налогообложения будут суммироваться.

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что, согласно письму ФНС от 13 января «Об уплате НДФЛ при получении доходов по итогам налогового периода в совокупной сумме свыше 5 млн рублей», все виды полученных доходов в целях налогообложения будут суммироваться.

До этого россияне уплачивали НДФЛ по ставке 13% с каждого вида доходов, напомнил эксперт. Теперь же будет применена ставка в 15%, если сумма доходов превысит 5 млн рублей.

При этом повышенная ставка не применяется к доходам, полученным от продажи недвижимости и автомобиля, пенсионным и страховым выплатам, подаркам. Также учитываются и налоговые вычеты (за покупку жилья, лечение и т.д.), заключил он.

Ранее в этот день федеральная компания «Этажи» предложила освободить от НДФЛ, который оплачивается от продажи жилой недвижимости, малоимущие семьи, людей, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших жилье с помощью материнского капитала, а также многодетные семьи. Соответствующая инициатива внесена в кабмин, Совет Федерации и Министерство финансов.