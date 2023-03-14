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В РФ начался финальный этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП

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Фото: Depositphotos.com
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Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) готовится к завершению наземных испытаний. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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В настоящий момент разработчики занимаются проверкой и отладкой систем и механизмов управления дроном. Для уточнения расчетных параметров выполняется серия пробежек без отрыва от полосы.

Аппарат выполнен по классической самолетной схеме: конструкция оснащена высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель находится в передней части фюзеляжа, корпус расширяется в месте расположения грузового отсека. Для размещения габаритных объектов предусмотрен широкий проем. Также имеются ниши для убирающихся задних стоек шасси.

«ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам — на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических», — рассказал агентству источник.

Ранее, 17 февраля, эксперт рынка НТИ «Аэронет», генеральный директор компании-производителя «М-Индастриз» Михаил Липатов рассказал «Известиям» о перспективах использования платформы ТрАМП в сельском хозяйстве и других сферах.

В этот же день стало известно о старте наземных испытаний беспилотника ТрАМП. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Данный этап необходим для подготовки аппарата к первому полету, который запланирован на апрель.

До этого, 8 февраля, сообщалось, что беспилотник ТрАМП может доставлять и десантировать грузы массой до 250 кг на дальности более 600 км. При этом крейсерская скорость аппарата составляет 195 км/ч, крейсерский потолок — 3 тыс. м. Дрон предназначен для выполнения задач, которые могут быть опасны для пилотируемых воздушных судов. БПЛА оборудован системой спасения груза и специальными шасси для приземления на неподготовленные площадки.

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