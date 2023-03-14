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Стало известно о подготовке ВСУ к терактам еще в 2018 году

Инструкторы из стран НАТО проводили для ВСУ минно-взрывную подготовку еще в 2018 году
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Фото: Global Look Press/Larissa Schwedes
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Инструкторы из стран НАТО еще в 2018 году проводили для украинских боевиков специальную минно-взрывную подготовку на английском и польском языках. Об этом 14 марта рассказал «РИА Новости» сотрудник российских силовых структур, сравнив учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подготовкой к терактам против мирного населения.

Таким образом он прокомментировал имеющиеся в распоряжении агентства фотографии и видео со смартфонов убитых в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинских боевиков.

Силовик рассказал, что фотографии на телефоне одного из убитых боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) были сделаны в 2018 году. Определить это удалось по метаданным. На снимках украинцам преподают специальные навыки инструкторы на польском и английском языках, в том числе обучают правилам проведения досмотра автомобилей, рассказывают, как вести себя при штурме дома, как собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов.

Кроме того, данные фотографий указывают на то, что они были сделаны на Яворовском военном полигоне в Львовской области.

«Данные военнослужащие проходили подготовку еще осенью 2018 года в международном центре подготовки. С данными военнослужащими занимались инструкторы на польском языке, англоязычные инструкторы. Проводили различные занятия по тактике, по медицине, по специальной инженерной подготовке. Подготовка выше среднего — это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка уже специальных подразделений», — сказал собеседник агентства.

Силовик пояснил, что подготовка очень схожа с подготовкой террористических организаций, которые существовали на территории Северного Кавказа РФ.

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Ранее, 10 марта, премьер-министр королевства Риши Сунак сообщил, что Великобритания и Франция будут совместно обучать морских пехотинцев Украины. Также две страны договорились совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы противовоздушной обороны, добавил он.

2 марта украинский генерал Виктор Назаров заявил, что примерно 50 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО. По его словам, военнослужащие теперь сами могут проводить тренировки для сослуживцев благодаря созданной системе подготовки инструкторов.

До этого, 3 февраля, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что в ЛНР взяли в плен украинских солдат, обученных иностранными инструкторами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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