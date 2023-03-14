Боевики ВСУ пожаловались на дезертирующих новобранцев

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций. Об этом 13 марта сообщает газета The Washington Post.

«Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены», — отмечает командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол.

Он уточнил, что его подразделению ранее пришлось оставить Соледар. По его словам, тогда сотни бойцов просто покинули свои позиции.

Также Купол поделился, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. Теперь он единственный военный профессионал в подразделении.

«У меня 100 новых солдат. Они не дают мне времени подготовить их. Они говорят: «Возьмите в бой». Они [солдаты] просто всё бросают и бегут», — добавил он.

По мнению Купола, командование ВСУ должно уделять больше внимания подготовке бойцов, а вместо этого «всё, что мы делаем, — это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим».

Другой боевик по имени Дмитрий рассказал о том, что некоторые из менее подготовленных бойцов на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. Из-за интенсивных обстрелов у солдат начинаются панические атаки.

Ранее, 10 марта, российские войска накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ, когда тот попытался отступить из Артемовска.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 18 февраля заявил, что среди украинских боевиков большое количество дезертиров. Служба безопасности Украины (СБУ) ловит их и возвращает на свои позиции.

14 февраля военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики сбегают с позиций под Артемовском (украинское название — Бахмут) без приказов командования. Он добавил, что бегство стало результатом успешных наступательных действий штурмовых подразделений сил России.

До этого, 7 февраля, военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин поделился кадрами обстановки на передовой в районе Кременной в ЛНР. Один из российских военных рассказал корреспонденту, что на передовой в районе Кременной российскими военными часто фиксируется бегство украинских боевиков. По его словам, националисты покидают свои позиции группами и уходят в леса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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