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Мэр Донецка сообщил о прицельной работе ВСУ по мирному населению

Мэр Донецка Кулемзин: у Киева есть подразделения, обстреливающие только мирных жителей
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют подразделения, которые «специализируются» на обстрелах мирного населения. Об этом во вторник, 14 марта, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Идут наступательные операции <...> В этот момент украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции, обстреливать позиции наших штурмующих подразделений. Вместо этого она стреляет по городу», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Подобные «бессмысленные» в контексте вооруженного противостояния удары, по мнению Кулемзина, свидетельствуют о наличии у боевиков ВСУ установки на причинение вреда гражданским.

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Накануне мэр Донецка сообщил, что в ходе очередного обстрела города двое жителей, мужчина и женщина, получили ранения. Кроме того, были повреждены здания школы № 51 и завода «Топаз».

Ранее в этот день появились кадры последствий атаки по Киевскому району Донецка. На видео, представленном съемочной группой «Известий», видно, что в пострадавшей от удара школе разбиты окна, осыпалась штукатурка стен и потолка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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