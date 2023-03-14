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Ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

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Фото: REUTERS/KCNA
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Ракеты КНДР не зашли за границы исключительной экономической зоны Японии. Об этом во вторник, 14 марта, пишет агентство Kyodo.

Соответствующее заявление сделал глава японского министерства обороны Ясукадзу Хамада. В свою очередь премьер-министр Фумио Кисида в беседе с журналистами отметил, что информации о каких-либо разрушениях на территории страны не поступало.

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Ранее в этот день агентство Yonhap уточнило, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) усилил наблюдение на случай дополнительных пусков, в сотрудничестве с военными США поддерживается полная готовность.

Накануне Северная Корея совершила пуск двух неустановленных крылатых ракет с подводной лодки. Запуск произошел неподалеку от портового города Синпо в КНДР, его зарегистрировал JCS.

Обе ракеты точно поразили цель в Японском море. По мнению южнокорейских военных, это могло быть реакцией Пхеньяна на предстоящие совместные учения Южной Кореи и США, которые стартуют уже на этой неделе.

По информации радио «Голос Кореи», крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км.

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