Ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

Ракеты КНДР не зашли за границы исключительной экономической зоны Японии. Об этом во вторник, 14 марта, пишет агентство Kyodo.

Соответствующее заявление сделал глава японского министерства обороны Ясукадзу Хамада. В свою очередь премьер-министр Фумио Кисида в беседе с журналистами отметил, что информации о каких-либо разрушениях на территории страны не поступало.

Ранее в этот день агентство Yonhap уточнило, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) усилил наблюдение на случай дополнительных пусков, в сотрудничестве с военными США поддерживается полная готовность.

Накануне Северная Корея совершила пуск двух неустановленных крылатых ракет с подводной лодки. Запуск произошел неподалеку от портового города Синпо в КНДР, его зарегистрировал JCS.

Обе ракеты точно поразили цель в Японском море. По мнению южнокорейских военных, это могло быть реакцией Пхеньяна на предстоящие совместные учения Южной Кореи и США, которые стартуют уже на этой неделе.

По информации радио «Голос Кореи», крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км.