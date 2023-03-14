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Эксперт раскрыла способы возврата похищенных денег с банковских карт

Эксперт Дайнеко: в случае хищения средств мошенниками стоит подать заявление об отзыве перевода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банк не несет ответственности, если человек самостоятельно перевел деньги мошенникам либо сообщил пароль или код из СМС. Вернуть украденные деньги можно лишь в нескольких случаях. Об этом во вторник, 14 марта, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».

«Даже если поступил звонок от «сотрудников полиции или ФСБ», что сотрудник банка похитил персональные данные, а теперь совершает с вашего счета переводы в пользу армии Украины, а вам за это грозит обвинение в госизмене. Если владелец счета верит в сказанное и переводит деньги — ответственность за перевод именно на нем», — заявила эксперт.

Можно потребовать возврат средств у банка, если списание с карты произошло без участия и без ведома владельца, если он не нарушал правила использования карты: не сообщал пароли и коды, не передавал данные карты третьим лицам.

Гарантированный возврат средств можно получить, только если банк не обеспечил безопасность перевода, зная, что данные похищены, но всё равно осуществил транзакцию. В других случаях можно вернуть деньги, если банк не приостановил сомнительную операцию либо произошла техническая ошибка.

Кроме того, необходимо подать заявление в полицию. Это поможет в вероятных судебных спорах в дальнейшем.

Вышли на связь: мошенники стали использовать схожие с российскими иностранные номера
Как еще аферисты обманывают россиян при помощи мессенджеров

Ранее, 13 марта, Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с обвинениями в госизмене. Преступники звонят клиенту банка по телефону и представляются сотрудниками ФСБ. После этого они утверждают, что сотрудник банка выкрал персональные данные клиента и теперь от его лица переводит деньги на поддержку украинской армии.

5 марта сообщалось, что телефонные мошенники придумали новый прием для обмана россиян в мессенджерах. Так, злоумышленники стали использовать иностранные телефонные номера, которые визуально похожи на российские. На аватарки в аккаунтах аферисты ставят либо герб России, либо эмблемы российских правоохранительных органов.

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