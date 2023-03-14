Артиллерийские расчеты ВДВ уничтожили пехоту и орудие ВСУ

Российские артиллеристы в ходе спецоперации продолжают выполнять задачи по огневой поддержке штурмовых отрядов, а также поражению артиллерийских систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2А65 «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наступление десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений. На этот раз расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» ВДВ уничтожили пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах, а также подавили артиллерийское орудие противника на огневой позиции.

«Орудие, которое мы получили, никогда не подводило. Крупнокалиберное орудие, его боятся. Поначалу было непривычно, потому что калибр чуть изменился. В основном работаем: пехота укрытая, минометы. Работаем батареей — шесть орудий, шесть расчетов. Мы можем работать батареей на одну цель, можем на разные», — сказал командир орудия с позывным Мажор.

В ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии.

Ранее, 3 марта, российский военный рассказал, что «Мста-Б» различными типами снарядов также может вести стрельбу на дальность 17 км и 29 км. Расчеты артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» ВДВ уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ, а также пункт управления одного из батальонов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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