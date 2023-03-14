Металлический ангар загорелся в Свердловской области

Пожар вспыхнул на территории ангара в Свердловской области. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сведений о пострадавших не поступало. Ликвидацией огня занимаются порядка 25 человек, привлечено шесть единиц техники.

В ночь на 13 марта в подмосковном Одинцово загорелся склад. Огонь распространился на площади 4,3 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать к 6:25 мск.