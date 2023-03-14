Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 марта

Облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до пяти градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 14 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от +3 до +5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается от +1 до +6 градусов, ночью похолодает до –2.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 743–745 мм ртутного столба.

Ранее, 13 марта, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с вечера 14 марта в Москве и Московской области ожидается заметное потепление. По его словам, во вторник утром всё еще будет морозно — от –6 до –7 градусов, но к вечеру потеплеет до +2 … +3 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура значительно выше климатической нормы прогнозируется на всей территории России.

До этого, 5 марта, Вильфанд рассказывал, что весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. В Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю.