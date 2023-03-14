Волонтеры провели занятия по тактической медицине для служащих в ДНР

Волонтеры проекта «Выжить любой ценой» организовали занятия по тактической медицине для российских военнослужащих 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Обучение проходит одновременно на восьми учетных точках — так за один день организаторы могут проинструктировать до сотни человек. В первую очередь уделяется внимание экстренной самопомощи, использованию турникетов и переноске раненых.

«Самое главное первое действие — это остановить кровотечение при ранении и приготовить пострадавшего к эвакуации», — подчеркнул волонтер с позывным Один.

Его коллега с позывным Техник добавил, что умение оказать помощь себе или товарищу — один из важнейших навыков для бойца, поскольку в реальных условиях поблизости может не оказаться врача или санитара.

Ранее, 7 марта, лейтенант медицинской службы Кристина Маркова рассказала «Известиям» о работе медсестер в зоне спецоперации. Она отметила, что участникам СВО важно бороться со своими страхами, поддерживать друг друга и не терять равновесия.

В этот же день сержант операционная медсестра Марина Кордюкова поделилась воспоминаниями о том, как она с коллегами спасала раненых под обстрелом украинских боевиков. По ее словам, в такие моменты всё отходит на второй план, кроме желания помочь человеку.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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