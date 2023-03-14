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В Подмосковье обнаружили цеха по производству фальшивого белорусского масла

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В подмосковных Мытищах сотрудники правоохранительных органов раскрыли группу, организовавшую подпольное производство контрафактного и фальсифицированного сливочного и топленого масла, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

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Масло производили в двух гаражах рядом с Мытищинской ярмаркой в антисанитарных условиях и отправляли на оптовые рынки Москвы и других регионов. Перед отправкой оно хранилось на складе крупной фирмы, занимающейся оптовой торговлей.

В феврале на складе ООО ТК «Белруспродукт» была произведена контрольная закупка, в результате которой силовики изъяли сомнительной продукции на 4 млн рублей. Вся она оказалась подделкой, отметил источник.

Вместе с товаром проверяющие изъяли и пачки самодельных этикеток с товарными знаками белорусских производителей — их наклеивали на упаковки с фальсификатом. Эти наклейки вводили покупателей в заблуждение — они были уверены, что покупают продукцию известных белорусских брендов. Например, таких, как «Белорусское золотое», «Белорусский дом масла», «Белорусские просторы», «Топленое масло белорусское луговое» и других.

«Контрафакт и фальсификат участники преступной группы реализовывали на оптовых рынках, в розничных магазинах и через маркетплейсы на всей территории России. Указанная продукция не содержала обязательной маркировки «Честный знак», благодаря чему контрафакт и удалось выявить», — отметил источник.

В настоящее время ведется расследование по ч. 3. ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Также участникам группы грозит наказание по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ «Производство и сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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