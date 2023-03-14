Борис Мессерер рассказал об ошибках Олега Ефремова

Основатель «Современника» Олег Ефремов был приверженцем системы Станиславского и не видел разницы между актерскими традициями мхатовской школы и современным ему поведением на сцене. Об этом «Известиям» рассказал народный художник РФ Борис Мессерер, отметив, что считает такой подход ошибочным.

«Ефремов говорил, что работает как актер по системе Станиславского, а «Современник» — продолжатель дела МХАТа. Однако ведь всё изменилось: и темп жизни, и ритмы актерской игры, и подход в целом», — считает известный художник декораций, оформивший множество спектаклей «Современника» и МХАТа.

По словам Бориса Мессерера, Олег Ефремов настолько верил в систему Станиславского и так преданно служил ей, что мог даже не замечать новаций, которые сам и создавал.

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«Олег Ефремов мог не замечать новаций, которые сам нес»