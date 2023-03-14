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Байден ушел от ответа на вопрос о новом глобальном финансовом кризисе

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Джо Байден 13 марта в ходе пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о новом глобальном финансовом кризисе на фоне банкротства американских банков.

Американский лидер в срочном порядке созвал пресс-конференцию, чтобы попытаться успокоить общественность.

«Каждый вкладчик может быть уверен в том, что он в безопасности. Деньги придут из каких-то фондов. Американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков», — заявил Байден.

Однако после вопроса журналиста касательно возможного начала глобального финансового кризиса Байден завершил пресс-конференцию.

Сразу после выступления Байдена пришлось приостановить торги акциями более 30 банков.

«Учитывая то, что происходит с нашей экономикой, и звучащие предложения о крупнейшем и тупейшем в истории США повышении налогов, Джо Байден запомнится как Герберт Гувер современности. У нас будет Великая депрессия — намного крупнее и мощнее, чем та, которая началась в 1929 году», — отметил бывший президент США Дональд Трамп.

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Ранее в этот день стало известно, что власти США не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank. Тогда же Йеллен подчеркнула, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

Накануне Байден анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы. Он также пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к «этому беспорядку».

По его словам, министру финансов США Джанет Йеллен и ее главному экономическому советнику Лаэль Брейнард поручено поработать с финансовыми регуляторами, чтобы обеспечить предприятиям, пострадавшим от банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, доступ к своим вкладам.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

В этот же день хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный как Peter Severa, рассказал «Известиям», что проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.

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