Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите гражданского населения Донбасса.

Так, в оборонном ведомстве отметили самоотверженность рядового Тимура Кушпенова, который вместе с другими российскими стрелками держал оборону одного из населенных пунктов, ранее освобожденных от националистов. Противник неоднократно предпринимал попытки восстановить контроль над утраченными территориями, нанося массированные артиллерийские удары по позициям ВС РФ.

Отражая атаки неприятеля прицельным огнем из гранатомета, Кушпенов лично уничтожил три единицы военной техники и до 10 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В конечном итоге националисты были вынуждены отступить с внушительными потерями. За отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, рядовой Тимур Кушпенов был награжден орденом Мужества.

Кроме того, отличился на поле боя сержант Нурилло Хамидуллох, санитар-водитель бригад морской пехоты Тихоокеанского флота. В его обязанности входили оказание первой помощи военнослужащим и эвакуация раненых в лечебные учреждения.

В ходе очередного столкновения, несмотря на плотный обстрел со стороны ВСУ, Хамидуллох вывел из-под огня в безопасное место 25 боевых товарищей, тем самым сохранив им жизнь. Впоследствии он доставил всех пострадавших в полевой медицинский отряд. Благодаря решительным действиям сержанта, российские формирования смогли выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава.

Ранее, 13 марта, официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ВС РФ уничтожили около 190 боевиков ВСУ на донецком направлении. В общей сложности, по его словам, было нанесено поражение 76 украинским подразделениям в 148 районах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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