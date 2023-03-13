Глава МО Венгрии назвал условия отправки войск из ЕС на Украину

Европейские государства могут начать отправлять своих военнослужащих на Украину, если Киев столкнется с серьезным дефицитом живой силы. Таким предположением в понедельник, 13 марта, поделился глава министерства обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в интервью порталу Index.

«Запад решил не локализовать конфликт, а сделать его всеобщим. <...> Уже сейчас организованы поставки танков Leopard, а также истребителей, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся. Это тоже своего рода эскалация», — заявил он.

Между тем позиция Будапешта, по словам министра, остается неизменной: для решения проблемы требуется немедленно прекратить огонь и организовать переговоры. Салай-Бобровницки также подчеркнул, что в обсуждении должны участвовать не только Москва и Киев, но и Вашингтон, поскольку «без решения США мира не будет — сегодня это знают все».

Накануне вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что отправка Западом войск на Украину никогда не обсуждалась.

10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада очень близки к тому, чтобы всерьез обсуждать отправку войск союзников на территорию Украины. По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальный конфликт обернулся мировой войной.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.