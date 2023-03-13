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Посол Дании на встрече в МИД России ограничился общими словами по взрывам на «Северных потоках»

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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Посол Дании Якоб Хеннингсен ограничился общими словами, комментируя сообщения об обнаружении предмета в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 км от места диверсии на «Северных потоках». Об этом 13 марта говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

«На прошлой неделе в МИД России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом «аспектов безопасности и экономики», фактически ограничившись общими словами», — сказала она.

По словам Захаровой, обнаружение предмета, который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства, поднимает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении генсекретарем ООН соответствующей комиссии «с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии».

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Ранее в этот день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает на объективном расследовании диверсии, учитывая тот факт, что ее так и не подключили к расследованию.

Накануне автор расследования о диверсии на СП и СП-2 журналист Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикации The New York Times (NYT) с новыми разведданными по произошедшему. Он отметил, что военно-морские силы Украины хоть и могут сбрасывать мины, но не имеют водолазной камеры.

7 марта Херш анонсировал новое расследование про «Северные потоки», которое, по его словам, будет опубликовано уже на текущей неделе. При этом, отвечая на просьбу «Известий» прокомментировать публикацию The New York Times о том, что, по новым разведданным США, за взрывами может стоять некая проукраинская группировка, он сказал, что о материале NYT узнал от журналистов «Известий». Попытка американцев свалить вину на Киев заставила Херша сначала удивиться, а потом рассмеяться.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Россия назвала произошедшее актом государственного терроризма.

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