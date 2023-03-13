Бразилец Сузарт высоко оценил российских бойцов

Бразилец Данило Сузарт в понедельник, 13 марта, рассказал «Известиям», что ему впервые предстоит сразиться с бойцом из России. Его соперником станет мастер спорта РФ по боксу Павел Шульский.

Сузарт с большим уважением отозвался о российских спортсменах. В частности, Хабиба Нурмагомедова он назвал образцом борьбы ММА.

«Русские школы ММА берут свое начало в самбо. Одна из лучших школ бокса в мире — бразильская. А лучший бокс в Бразилии — там, откуда я родом, из штата Баия», — поделился боец.

По словам Сузарта, для него нет большой разницы, с кем бороться, будь то русский, немец или француз.

Ранее в этот день Павел Шульский рассказал о своей подготовке к встрече с оппонентом из Бразилии. Он подчеркнул, что планирует достигнуть наилучшей формы перед выходом на ринг.

Телеканал РЕН ТВ 31 марта проведет турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Зрители смогут увидеть в прямом эфире четыре поединка по правилам бокса.

В рамках мероприятия на ринг выйдут тяжеловес из Пятигорска Павел Шульский и боец из Бразилии Данило Сузарт. Россиянин шесть раз становился чемпионом СКФО по боксу, трижды был в числе призеров чемпионатов МВД, выполнил норматив на мастера спорта. Он продолжил карьеру, став тренером и начав выступления в поп-ММА и лигах.

Данило Сузарт начал свою профессиональную карьеру в 2018 году и на данный момент провел шесть боев, в пяти из которых одержал победу.