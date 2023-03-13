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В ФРГ завершилась подготовка боевиков ВСУ к использованию Leopard 2

Die Zeit: украинские боевики завершили обучение работе с танками Leopard 2 в Германии
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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В ФРГ боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили обучение на немецких танках Leopard 2. Об этом 13 марта сообщила газета Die Zeit.

«После нескольких недель интенсивных тренировок в Германии украинские солдаты готовы к использованию основного боевого танка Leopard 2», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что Германия поставит Украине 18 боевых танков Leopard 2A6.

Согласно информации газеты, подготовленные экипажи вместе с танками вернутся на Украину уже в марте.

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Ранее, 7 марта, представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц сообщил, что танки Leopard 2 Берлин поставит Киеву после обучения бойцов ВСУ. По его словам, планов о дополнительных пакетах сейчас нет.

2 марта The New York Times написала о прошедших учениях военных Украины на американской базе на территории Германии. По данным издания, в них также приняли участие высокопоставленные генералы США.

Тогда же украинский генерал Виктор Назаров заявил, что порядка 50 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение на Западе по стандартам НАТО. Он сказал, что прошедшие обучение военнослужащие украинской армии теперь сами могут проводить тренировки для сослуживцев благодаря созданной системе подготовки инструкторов.

До этого, 25 января, правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Между тем 15 ноября стало известно, что Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских боевиков на территории своих государств. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что на территории Евросоюза будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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