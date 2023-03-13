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Экс-футболист сборной России Новосельцев объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры в 31 год
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Бывший защитник сборной России по футболу, а также футбольных клубов «Зенит» и «Ростов» Иван Новосельцев заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом 13 марта он написал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Объявляю о завершении профессиональной карьеры футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении футбольного пути, партнеров по команде, тренеров, которые многому научили, и всех, кто был причастен к моему становлению. Спасибо моим родителям за свой вклад в меня и возможность заниматься любимым видом спорта», — написал он.

Отдельно Новосельцев выразил благодарность болельщикам, которые всегда мотивировали его развиваться и играть дальше.

«Футбол навсегда в моем сердце был и остается. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед», — заключил футболист.

Последним клубом, за который выступал Новосельцев, был тульский «Арсенал», в его составе футболист провел сезон-2021/22. Кроме того, за время своей карьеры спортсмен успел выступить за такие клубы, как «Истра», московское «Торпедо», махачкалинский «Анжи» и «Сочи». Также он провел пять матчей в составе сборной России.

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Ранее, 22 февраля, российский футболист Роман Шишкин завершил карьеру профессионального игрока. Об этом сам 36-летний защитник заявил «Известиям». Последним местом его карьеры стал клуб второй лиги «Знамя» из Ногинска. За него Шишкин играл еще в 2022 году. При этом он не исключил, что может возобновить выступление на профессиональном уровне в будущем.

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