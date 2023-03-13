Настоятель Киево-Печерской лавры сообщил об отказе монахов покинуть ее

Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не намерены выполнять предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника. Об этом 13 марта заявил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел на официальном канале Лавры на портале YouTube.

«Мы не намерены выселяться и не будем. Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть. Мы <...> граждане своей страны, мы люди, которые тут [в монастыре лавры] живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого», — рассказал он.

По словам митрополита Павла, в адрес монахов также поступают угрозы расправы.

Ранее в этот день митрополит Винницкий и Барский Варсонофий сообщил о том, что комиссия заповедника «Киево-Печерская лавра» начала проверку на территории монастыря. Он рассказал, что во время прогулки по лавре встретил комиссию, которая занималась проверкой, не имея на руках документы и предупреждение священноначалия.

10 марта стало известно о том, что монахи Киево-Печерской лавры должны покинуть монастырь до 29 марта текущего года. В документе сказано, что межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, которые связаны с деятельностью религиозных организаций на Украине, уличила монастырь в якобы нарушении условий договора по использованию зданий, принадлежащих государству.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против Украинской православной церкви (УПЦ). Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В ноябре прошлого года в результате обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». После этого стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.