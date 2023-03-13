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Дептранс Москвы рекомендовал использовать общественный транспорт утром 14 марта

Дептранс Москвы рекомендовал использовать общественный транспорт утром 14 марта из-за непогоды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Департамент транспорта Москвы порекомендовал воспользоваться городским транспортом в утренний час пик во вторник, 14 марта, из-за непогоды. Об этом 13 марта сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По прогнозу синоптиков, с 3:00 до 21:00 14 марта в городе ожидаются снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу», — говорится в публикации.

Дептранс также призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

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Ранее в этот день синоптики российского Гидрометцентра предупредили москвичей, что 13 марта в столице ожидается небольшой снег и гололедица. Днем столбики термометров будут колебаться от 0 до –2 градусов, ночью температура опустится до –6.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что коммунальные службы в регионе работают в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий. Он подчеркнул, что внимание уделяется противогололедной обработке тротуаров и проезжей части.

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