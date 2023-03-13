Белоруссия и Иран откроют прямой авиарейс между Минском и Тегераном

Власти Белоруссии и Ирана договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном с 26 марта. Об этом министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил в понедельник, 13 марта.

«С 26 марта будет возобновлено прямое авиасообщение с Тегераном Тегеран – Минск», — цитирует его агентство БелТа.

Авраменко отметил, что рейсы будут выполняться дважды в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air, передает RT.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества на 2023–2026 годы, передает НСН. Также главы государств подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, и внесли изменения в соглашение о международных автомобильных отношениях.

Ранее, 11 марта, белорусский посол в Тегеране Дмитрий Кольцов заявил, что прямое авиасообщение между столицами Белоруссии и Ирана скоро возобновится, пишет REGNUM.

Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между странами со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Стороны обсудили ускорение реализации договоренностей, направленных на увеличение объемов товарооборота, а также вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в политической, научной, культурной, консульской, региональных и международных сферах.

Министр иностранных дел Белоруссии Алейник выразил заинтересованность страны в использовании транспортной инфраструктуры Ирана для экспорта продукции на мировые рынки.