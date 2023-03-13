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Белоруссия и Иран откроют прямой авиарейс между Минском и Тегераном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Власти Белоруссии и Ирана договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном с 26 марта. Об этом министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил в понедельник, 13 марта.

«С 26 марта будет возобновлено прямое авиасообщение с Тегераном Тегеран – Минск», — цитирует его агентство БелТа.

Авраменко отметил, что рейсы будут выполняться дважды в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air, передает RT.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества на 2023–2026 годы, передает НСН. Также главы государств подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, и внесли изменения в соглашение о международных автомобильных отношениях.

Ранее, 11 марта, белорусский посол в Тегеране Дмитрий Кольцов заявил, что прямое авиасообщение между столицами Белоруссии и Ирана скоро возобновится, пишет REGNUM.

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Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между странами со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Стороны обсудили ускорение реализации договоренностей, направленных на увеличение объемов товарооборота, а также вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в политической, научной, культурной, консульской, региональных и международных сферах.

Министр иностранных дел Белоруссии Алейник выразил заинтересованность страны в использовании транспортной инфраструктуры Ирана для экспорта продукции на мировые рынки.

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