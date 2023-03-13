Эксперт спрогнозировал влияние краха Silicon Valley Bank на экономику США

Банкротство 16-го крупнейшего банка США Silicon Valley Bank (SVB) является скорее «статистическим выбросом», чем общей проблемой американского финансового сектора, однако может свидетельствовать и о начале рецессии в экономике страны. Такое предположение 13 марта выдвинул аналитик «РСХБ Управление Активами» Кирилл Терещенко в беседе с «Известиями».

По его словам, в пользу первого варианта говорит целый ряд факторов: рост депозитов на балансе банка втрое в 2021 году; нацеленность на технологический сектор и его венчурный капитал; отсутствие страховки по 95% депозитов; большой объем инвестиций в государственные облигации США длинной дюрации (период времени до момента полного возврата инвестиций).

Однако, как отметил эксперт, эти факторы не были основной причиной краха SVB, а только ускорили его падение. При этом в финансовом секторе Соединенных Штатов сложилась довольно нестабильная ситуация, которая может повлиять и на экономику других развитых стран.

Терещенко также выделил другие причины вероятного банкротства Silicon Valley Bank. Так, ухудшение качества банковских активов и ужесточение американской денежно-кредитной политики (ДКП) ударили по кредитованию таких отраслей, как недвижимость, промышленность, а также по капитально-интенсивным секторам экономики. Из-за этого в США был отмечен рост просроченных задолженностей среди физических и юридических лиц.

Кроме того, сократились темпы роста кредитных портфелей американских банков. Это связано с ужесточением требований для выдачи кредитов. На снижение банковских резервов повлияла и программа количественного ужесточения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Помимо этого американские коммерческие банки были вынуждены предлагать высокие ставки по депозитам на фоне роста ключевой ставки в стране.

Все эти факторы, указал Терещенко, уже неуникальны для SVB и так или иначе касаются всех банков США. В связи с этим эксперт предположил, что банкротство Silicon Valley Bank могло стать следствием сложного периода в американском банковском секторе. Он характеризуется снижением уровня прибыли кредитных организаций и их ликвидности, а также рисками для дальнейшей деятельности.

Что касается влияния этой ситуации на экономику США, то, по мнению специалиста, тут есть два варианта. Первый: банкротство SVB — это единичный случай, который может заставить ФРС пересмотреть темпы ужесточения ДКП и приблизит его окончание. Это позитивно скажется на большинстве секторов экономики страны.

Второй вариант: крах SVB — это признак вступления США в период рецессии и начало череды обвалов крупных кредитных организаций.

При этом, отметил эксперт, ни один из этих сценариев существенно не повлияет на российский рынок, так как экономика РФ изолирована от остального мира.

Ранее в этот день сообщалось, что американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося SVB. По словам министра финансов Джанет Йеллен, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

В свою очередь, президент США Джо Байден попытался убедить американских граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Он пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране.

До этого, 12 марта, издание Axios сообщило, что администрации Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. Из публикации следует, что, если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.