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Более 4 млрд рублей направят на содержание дорог в Приамурье

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В Амурской области в ближайшие три года на содержание дорог направят около 4,3 млрд рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

«Дорожные организации заключают контракты на содержание трасс сразу на три года. Сейчас идут торги, к работам подрядчики приступят с момента подписания контрактов», — говорится в сообщении властей.

Фирмы должны будут следить за состоянием дорожного полотна, водоотводов и откосов, а также убирать мусор и косить траву вдоль обочин. Кроме того, договор предусматривает мелкий ремонт, ликвидацию последствий снегопадов, устранение размывов, образовавшихся из-за паводков, пишет ИА PriamurMedia.

До 1 апреля планируется заключить 21 контракт в 20 муниципальных округах и районах региона. За каждым районом и подрядчиком будет закреплен куратор.

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