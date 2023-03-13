Футбольный клуб «Алания» сыграл вничью с «Кубанью»

Спортсмены владикавказского футбольного клуба «Алания» 13 марта сыграли с равным счетом против краснодарского клуба «Кубань» в матче Первой лиги.

Встреча на домашнем для «Алании» поле в Грозном завершилась со счетом 1:1. «Кубань» открыла счет на 34-й минуте, мяч забил Нури Абдоков. Со стороны владикавказского клуба счет на 84-й минуте сравнял Алан Цараев.

На данный момент «Алания» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 40 очков. В свою очередь, «Кубань» прямо сейчас имеет лишь 20 очков, занимает 16-ю строчку таблицы и находится в зоне на вылет.

Следующий матч «Алании» пройдет против ульяновской «Волги», в то время как «Кубань» сыграет дома против московского «Велеса».

Прежде, 15 февраля, «Алания» провела товарищеский матч с московским клубом «Динамо», в рамках которого счет по итогам встречи составил 3:2 в пользу москвичей, сообщил «Спорт-Экспресс».