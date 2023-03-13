Строительство новой поликлиники началось в Красноярске

В Свердловском районе Красноярска началось строительство новой поликлиники стоимостью почти 2 млрд рублей. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Под строительство выбран участок между улицами Графитная и Судостроительная, где ранее располагались частные дома. Сейчас подрядчик занимается подготовкой стройплощадки и археологическими работами.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, восьмиэтажная поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. На ее возведение из федерального бюджета выделено 765 млн рублей, из регионального — 1,2 млрд рублей.

Завершить строительство и сдать объект планируется в конце 2024 года.

Отмечается, что всего на территории Красноярского края до 2025 года намерены возвести шесть поликлиник.