Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве

Рабочий упал в открытую шахту лифта во время ремонта и разбился насмерть в доме на улице Усачева в центре Москвы. Об этом источник сообщил в понедельник, 13 марта.

По предварительным данным, погибший был 1986 года рождения.

«Мужчина упал в открытую шахту лифта с высоты 6 м и погиб», — сказал источник телеканалу «360».

На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель хамовнического прокурора Руслан Супрун, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в Самаре было возбуждено уголовное дело после того, как лифтовая кабина упала на 22-летнего рабочего и он скончался на месте происшествия от полученных повреждений, передает «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел 12 марта, когда в одном из домов на улице Невской меняли лифтовое оборудование, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 14 января, сообщалось, что специалистам удалось установить причину обрушения лифта в московском «Президент-отеле», в котором погибли двое рабочих. В отеле шли работы по замене кабины лифта. Произошел обрыв троса, и лифт с рабочими рухнул с седьмого этажа. От полученных травм мужчины скончались на месте.