Полузащитник «Спартака» Умяров выбыл на три месяца из-за операции

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров выбыл на три месяца после перенесенной операции на пятой плюсневой кости. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба футбольного клуба в ходе беседы с журналистами.

Отмечается, что спортсмен получил травму 9 октября в ходе матча против самарских «Крыльев Советов». Предпринятое консервативное лечение результатов не дало.

На данный момент «Спартак» занимает занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ (40 очков за 19 матчей).

В своем последнем матче 11 марта московский клуб обыграл воронежский «Факел» со счетом 3:2.

В тот же день клуб официально представил новый талисман своей команды. Маскотом красно-белых стал коричневый дикий кабан, который одет в футболку, соответствующую цветам клуба.