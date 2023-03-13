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ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюз (ЕС) продлил действие антироссийских санкций на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, из-за продолжающегося конфликта на Украине. Об этом 13 марта сообщается на сайте Совета Европы.

Рестрикции затрагивают 1473 физических и 205 юридических лиц из России. Они включают в себя ограничения на поездки в страны ЕС, заморозку активов, а также запрет на предоставление денежных средств и других экономических ресурсов указанным лицам.

Причиной продления санкций названы «подрыв и нарушение территориальной целостности Украины». При этом ограничения будут продлены без изменения в составе санкционных списков.

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Ранее, 7 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что введение Западом антироссийских санкций дало мощный толчок для укрепления российского суверенитета. Он добавил, что все сложности, которые пытаются извне создавать на пути России в различных сферах, включая финансовую, в целом удалось преодолеть.

До этого, 25 февраля, Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

27 января Совет Евросоюза продлил действие всех введенных из-за конфликта на Украине антироссийских санкций до 31 июля 2023 года.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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