Врачи рассказали о ларингите как осложнении после инфекций

Ситуация с распространением вирусов гриппа, коронавируса и ОРВИ продолжает быть непростой. У некоторых заболевших людей инфекция может затрагивать и голосовые связки. Об этом врачи рассказали в понедельник, 13 марта.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, многие вирусы ОРВИ, помимо воспаления гортани и носа, могут также вызывать и ларингиты.

«Может присутствовать и мокрота, которая также препятствует привычному звучанию. Отдельной инфекции, поражающей голосовые связки, нет. Все ОРВИ могут приводить и к вторичным, уже бактериальным, инфекциям. Это в том числе тоже может вызвать фарингиты, ларингиты и пневмонию», — сказал врач в беседе с «Абзацем».

Врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба отметил, что инфекция может опуститься по верхним дыхательным путям и в этом случае заболевание затянется. Поэтому при першении в горле при отсутствии температуры важно принять меры — употреблять обильное теплое питье, носить шарф и беречь связки, сообщает телеканал «360».

«Если голос потерян и горло болит, нужно снизить количество разговоров, особенно если работа связана с длительным говорением. Можно взять отпуск или больничный. Важно не напрягать связки. Также прекрасно работают ингаляции с физраствором — будет смягчение и увлажнение связок. Небулайзер сейчас есть у многих в доме», — отметил специалист.

Эксперт по ораторскому мастерству и публичным выступлениям Ольга Сосина подчеркнула, что основное правило при потере голоса — абсолютное молчание. Шепотом разговаривать тоже категорически запрещено — это еще сильнее травмирует голосовые связки. Слушать музыку в таком состоянии тоже нельзя, так как связки повторяют всё за исполнителем, из-за того что люди наделены зеркальными нейронами.

На время болезни важно исключить из рациона кофеин, газированные напитки, острое, кислое, горячее и холодное — всё это будет раздражать голосовые связки.

Когда голос вернется в прежнее состояние, рекомендуется потренировать связки полезными упражнениями. Сосина рассказала о двух техниках тренировки голоса.

Одна из них называется «Будим голос». Нужно закрыть рот, оставив внутри челюсть раскрытой, и помычать так долго, как хватит дыхания. Вторая — «Самолет». Мычание следует выполнять на разных нотах — от самой низкой поднимать до высоких, а затем опять набрать дыхание и долго мычать на низких нотах.

9 февраля врач-терапевт Юлия Фокина рассказала, что из-за отложенного эффекта действовавших ранее антикоронавирусных мер россияне рискуют заразиться сразу тремя инфекциями и получить более тяжелое течение заболевания.

Речь о тридемии: одновременно пандемии коронавирусной инфекции, гриппа и третьей инфекции — чаще респираторно-синцитиальной инфекции, но и других возбудителей ОРВИ.

8 февраля врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о грозящей гипоксией опасной форме ОРВИ — респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который вызывает тяжелое заболевание преимущественно у детей. Вспышка инфекции была зафиксирована в США, однако в России такой вариант тоже не исключен.

Также специалист предупреждал, что неправильное лечение насморка может привести к развитию серьезных осложнений, передает RT.