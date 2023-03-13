В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»

Полиция разыскивает автора Telegram-канала «Теракт в Москве-Сити». Об этом сообщает «112» в понедельник, 13 марта.

Сообщения о том, что некто планирует устроить теракт в деловом квартале «Москва-Сити» в центре столицы, стали поступать правоохранительным органам от пользователей Сети ранее в этот день. Создатель канала писал, что проработал в бизнес-центре два года и что он ненавидит это место и его обитателей. Преступление он якобы планировал совершить 15 марта.

«Занимаюсь зарядкой и уже могу быстро работать руками и ногами. <...> Я думаю, за пять минут сделаю всё, чего я так хочу», — заявил автор Telegram-канала.

По данным «112», силовики обследовали 15 зданий делового центра, как строящиеся, так и функционирующие. Служебные собаки работали несколько часов, ничего подозрительного найдено не было.

Ранее, 12 февраля, в «Москва-Сити» произошло возгорание строительных материалов на общей площади около 300 кв. м. Открытое горение было ликвидировано спустя полчаса. Информация о пострадавших не поступала.