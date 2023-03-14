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В ГД разработали поправки для досрочного расторжения договора ОСАГО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Госдуме разработали поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», предусматривающие возможность досрочного расторжения договора ОСАГО спустя три месяца после его заключения. Копия документа имеется в распоряжении «Известий».

«По прошествии трех месяцев со дня начала срока действия заключенного на один год договора обязательного страхования страхователь вправе в письменной форме заявить страховщику о сокращении срока действия данного договора до фактически прошедшего. В этом случае страховщик в срок до трех рабочих дней возвращает страхователю часть страховой премии в размере доли страховой премии, предназначенной для осуществления страхового возмещения и приходящейся на неистекший срок действия договора обязательного страхования», — говорится в тексте законопроекта.

Действующее законодательство позволяет автовладельцу заключить договор ОСАГО с учетом ограниченного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в году. Однако страховая премия по договору обязательного страхования, которым учитывается ограниченное использование транспортного средства, определяется по особой формуле и фактически делает приобретение такого полиса невыгодным для страхователя, отмечает автор законопроекта, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

По его мнению, невозможность восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО, минимальные денежные выплаты, которых не хватает на восстановление автомобилей, делают затруднительным возвращение к эксплуатации до 2 млн транспортных средств в год. Кроме того, ежегодно тысячи автовладельцев лишаются права на управление транспортным средством, водительское удостоверение может быть аннулировано по решению суда из-за медицинских противопоказаний.

«Во всех этих случаях фактически транспортное средство использоваться не может, риск ДТП отсутствует. В таких ситуациях необходимо дать гражданам возможность сокращать срок действия полиса ОСАГО вплоть до минимальных трех месяцев», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Вице-президент НАС Антон Шапарин, участвовавший в разработке законопроекта, отметил, что сейчас автовладелец фактически не может расторгнуть договор по собственному желанию в двух случаях. В первом — если он остается собственником машины, но не может ее отремонтировать из-за отсутствия запчастей. Во втором — если он был лишен водительских прав.

«Сейчас ОСАГО меньше чем на год рассчитывается по завышенному тарифу. Полис на три месяца стоит ненамного дешевле, чем на год. Предлагаем сделать тариф стандартным: временные полисы сильно подешевеют, что повысит их привлекательность», — рассказал «Известиям» Антон Шапарин.

Документ направлен в правительство на получение отзыва.

16 февраля в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что в прошлом году по судебным решениям, связанным с ОСАГО, страховые компании выплатили 7,68 млрд рублей.

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