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Эксперт оценил вероятность кризиса банковской системы в США

Эксперт Кабаков: в текущей ситуации в США системного банковского кризиса не наблюдается, однако часть банков будет закрыта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В текущей ситуации в США системного банковского кризиса не наблюдается, однако часть банков будет закрыта, считает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Об этом он рассказал «Известиям» 13 марта, комментируя сообщение интернет-издания Axios, предупредившего об угрозе кризиса, если американское правительство не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank (SVB).

«Стремясь укрепить доверие к банковской системе, министерство финансов, Федеральная резервная система (ФРС) и FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов. — Ред.) заявили в воскресенье, что все клиенты Silicon Valley Bank будут защищены и смогут получить доступ к своим деньгам», — рассказал Кабаков.

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Эксперт объяснил, что, согласно плану, вкладчики Silicon Valley Bank и Signature Bank, в том числе те, чьи активы превышают страховой лимит в $250 тыс., смогут получить доступ к своим средствам уже 13 марта.

Ранее в этот день американский президент Джо Байден во время своего выступления попытался убедить граждан США, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

11 марта стало известно о банкротстве в США одного из крупнейших банков Silicon Valley. Уточнялось, что кредитная организация разорилась менее чем за двое суток. Как отмечало Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года. 12 марта был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» 12 марта отметил, что SVB — специфический банк, который ориентировался на венчурные инвестиции. По его мнению, крах этой кредитной организации вряд ли станет спусковым крючком для начала масштабного финансового кризиса. При этом на падение банка в том числе повлиял рост ставок. Так как ФРС планирует ужесточать монетарную политику, действие этого фактора будет усугубляться и в западных странах могут происходить очередные дефолты, считает экономист.

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