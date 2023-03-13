Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ

Прокуратура Москвы 13 марта организовала проверку по факту проведения на строительном объекте по улице Лобачевского бурильных работ прямо над тоннелем метрополитена между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По информации Дептранса Москвы, работы осуществлялись без согласования с Московским метрополитеном», — уведомила пресс-служба прокуратуры.

Возбужденно уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Ранее в этот день на участке БКЛ было приостановлено движение поездов. Как сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, к этому привели незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой».

БКЛ была запущена 1 марта 2023 года. Ее строительство стало самым крупным в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения. Специалисты построили 70 км линий, 31 станцию и три электродепо.