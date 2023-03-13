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Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прокуратура Москвы 13 марта организовала проверку по факту проведения на строительном объекте по улице Лобачевского бурильных работ прямо над тоннелем метрополитена между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По информации Дептранса Москвы, работы осуществлялись без согласования с Московским метрополитеном», — уведомила пресс-служба прокуратуры.

Возбужденно уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Большая кольцевая линия на карте Москвы

Ранее в этот день на участке БКЛ было приостановлено движение поездов. Как сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, к этому привели незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой».

БКЛ была запущена 1 марта 2023 года. Ее строительство стало самым крупным в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения. Специалисты построили 70 км линий, 31 станцию и три электродепо.

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