Врач посоветовала есть меньше соли для увеличения продолжительности жизни

Жителям России посоветовали употреблять меньше соли, чтобы увеличить продолжительность жизни. Такую рекомендацию в понедельник, 13 марта, дала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

В среднем за сутки житель России съедает соли в два раза больше нормы. Специалист объяснила, что от количества потребляемой соли напрямую зависит продолжительность жизни. Например, этот продукт повышает риск смерти среди мужчин на 41%, а привычка досаливать пищу увеличивает эту вероятность до 50%.

Терапевт предложила решать эту проблему с помощью введения обязательной маркировки продуктов, которая бы указывала на количество соли в составе.

Как отмечает врач, в последние 10 лет россияне употребляют в среднем 11 г этой приправы в день, такое количество в два раза превышает безопасный уровень (5 г). Согласно исследованию НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, у 49,3% жителей страны слишком много соли в рационе, при этом чаще продуктом злоупотребляют мужчины (53%).

Привычка досаливать готовые блюда есть у 44% населения страны, а среди мужчин это делает каждый второй. Такое пристрастие ведет к чрезмерному употреблению этого продукта.

Специалист отмечает, что в рационе современного человека присутствует много переработанных продуктов с высоким содержанием соли, например это мясоколбасные изделия, соления, пикантные закуски, соусы, фастфуда.

«Высокое потребление соли россиянами не только медицинская проблема, это вопрос единения усилий и взаимодействия на всех уровнях», — передает слова Драпкиной «РИА Новости».

В качестве решения проблемы врач предложила изменить маркировку продуктов питания таким образом, чтобы на упаковке в обязательном порядке указывалось количество соли. По словам специалиста, в настоящее время только таким образом можно контролировать количество потребляемой соли. Врач советовала также готовить самостоятельно, не пользуясь услугами общепита.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что кардиологи советуют гипертоникам для снижения давления ограничить потребление соли. Таким пациентам стоит также снизить вес и употреблять необходимые лекарства.