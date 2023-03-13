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Остеопат назвала опасные для здоровья позвоночника профессии

Остеопат Толмачева: от проблем с позвоночником чаще всего страдают представители профессий, связанных с постоянной ходьбой
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Остеопат, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Центра реабилитации клиники «Медскан» Юлия Толмачева рассказала, что чаще всего от проблем с опорно-двигательным аппаратом страдают представители профессий, связанных с вибрацией тела, постоянной ходьбой и удержанием тяжелых предметов вручную. Об этом специалист сообщила в беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 13 марта.

По ее словам, «профессиональные» заболевания возникают из-за несоответствий условий и требований работы возможностям человеческого тела. Одними из самых опасных для позвоночника считаются специальности, связанные с вибрацией всего тела, такие как, например, водители большегрузного транспорта и рабочие горнодобывающей промышленности, отметила врач.

«При постоянном воздействии вибрация вызывает микротравмы и постепенное разрушение межпозвонковых дисков, костной ткани позвонков <...> и эндотелия сосудов. Далее следует воспаление, которое сопровождается хронической болью», — рассказала Толмачева.

Опасны, по словам остеопата, и стереотипные рабочие движения. В таких профессиях, как пекарь автоматизированной линии, швея или штамповщик, систематические движения в течение дня являются асимметричными, когда правая и левая половины тела работают с различной амплитудой, а значит, и с разным мышечным напряжением.

«Часто человек остается «перекошенным» и после окончания рабочего дня, он продолжает даже спать в привычной рабочей позе. Так, позвоночник искривляется, сосуды и нервы с одной стороны тела оказываются в стесненных условиях», — объяснила специалист.

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Толмачева также рассказала, что позвоночнику вредит и длительное нахождение в вынужденном неудобном положении. Таким рискам подвержены токари, газосварщики, штукатуры на лесах, водители, а также врачи некоторых хирургических специальностей, например стоматологи. При этом поражаются те мышцы позвоночника, которые находятся в постоянном статичном напряжении, то есть гипертонусе. Их нормальная структура деформируется, что впоследствии может привести к воспалению и боли.

Врач по лечебной физкультуре отметила, что в случае сидячей работы основным механизмом повреждения позвоночника становится перегрузка межпозвонковых дисков поясничного отдела. Чаще и больше других страдает диск между последним поясничным позвонком и крестцом. В положении сидя он испытывает четырехкратные перегрузки и со временем начинает разрушаться, образовывая грыжу.

При физическом перенапряжении развивается мышечно-тонический синдром, как у токарей и стоматологов. От синдрома чаще всего страдают продавцы-консультанты, парикмахеры, повара, заключила врач.

Ранее, 11 марта, врач-ортопед Тимофей Скипенко рассказал «Известиям», что одной из основных причин возникновения подошвенного фасциита является неправильно подобранная обувь. По его словам, это воспаление, которое часто ощущается как боль в пятке, может стать хроническим.

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