Врач Нурмухаметова назвала предубеждением считать гепатит C болезнью наркоманов

Каждый человек имеет риски инфицирования гепатитом С. То, что эта болезнь может поразить исключительно людей, ведущих асоциальный образ жизни, наркоманов и людей, занимающихся проституцией, является предубеждением. Об этом заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ № 1 депздрава Москвы Елена Нурмухаметова заявила в понедельник, 13 марта.

«Гепатит С — это вирусное заболевание, которое вызывается специфическим вирусом. Он имеет тропность, то есть некоторое «сродство» к ткани печени. Попав в кровь, вирус гепатита С перемещается в печень и начинает там свой жизненный цикл», —рассказала инфекционист в беседе с Lenta.Ru.

Нурмухаметова рассказала, что иммунная система некоторых людей после попадания вируса в организм подавляет его самостоятельно. А у других может сформироваться хронический вирусный гепатит С. Это происходит из-за того, что этот вирус очень изменчивый и постоянно перестраивается. Чтобы его обезвредить, иммунная система должна не только распознать вирус, но и выработать специфические антитела, которые будут ему соответствовать. А пока происходит наработка антител, он изменяет свою структуру и ускользает из-под иммунного пресса.

«То есть иммунная система гоняется за ним впустую, генерируя всё новые и новые поколения антител, которые неэффективны. Мы привыкли, что при инфекционных заболеваниях наличие антител — это признак выздоровления, но это совсем другой случай. При гепатите С наличие антител — это повод для обследования, так как это признак инфицирования, он с большой вероятностью свидетельствует о том, что у человека есть хронический гепатит С», — объяснила врач.

По словам специалиста, основная опасность вируса заключается в том, что при бесконтрольном течении у некоторых пациентов приблизительно через 25 лет от момента инфицирования формируется цирроз печени.

При этом у наименьшего количества больных циррозом формируется гепатоцеллюлярная карцинома, или первичный рак печени.

«Это очень тяжелое онкологическое заболевание, поэтому гепатит С лучше лечить на ранних стадиях, потому что потом требуется трансплантация печени, дорогостоящее противоопухолевое лечение», — добавила инфекционист.

В России гепатит С поддается лечению благодаря новым препаратам прямого противовирусного действия. Москвичи получают это лекарство бесплатно по рецепту врача из специализированного гепатологического центра при ИКБ № 1.

Врач добавила, что вирус гепатита С, как вирус гепатита В и вирус иммунодефицита человека, передается через кровь. Заражение может произойти при переливании крови, при оперативных вмешательствах. Также это заболевание может передаться в родах от матери к ребенку. Риск бытового или полового пути передачи тоже возможен, но невысок.

Нурмухаметова подчеркнула, что следует соблюдать элементарные меры предосторожности и использовать только личные гигиенические предметы, например, бритву, зубную щетку, маникюрные принадлежности и расческу.

Она предупредила, что инфекцией могут заразиться не только посетители больниц, но и салонов: тату, пирсинга, маникюра и педикюра. Все зависит от того, как в конкретной организации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

6 марта главный врач клиники «Эксперт», гастроэнтеролог, гепатолог и доцент СПбГУ Мария Прашнова рассказала, что различные растительные препараты и БАДы могут быть крайне опасными для человека и вызвать у него цирроз печени или хронический гепатит, пишет Life.Ru.

Ранее, 20 февраля, врач-гепатолог больницы им. Плетнева Дмитрий Монахов рассказал, что отказ от вредных привычек и правильное питание способствуют восстановлению клеток печени у большинства пациентов.

Специалист отметил, что факторами риска развития жирового гепатоза печени являются неправильное питание, алкоголь, вирусный гепатит и лишний вес, передает RT.

13 февраля сообщалось, что Министерство здравоохранения России разработало критерии оказания помощи пациентам с гепатитом С по полису ОМС.

Детей, страдающих от хронического вирусного гепатита С, будут лечить бесплатно в условиях дневного стационара, передает «Федеральное агентство новостей». Гражданам с риском развития декомпенсации цирроза печени и острой печеночной недостаточности будут оказывать помощь в условиях круглосуточного стационара.

Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, что в регионе препараты по лечению гепатита С у детей доступны по полису ОМС и абсолютно бесплатны, сообщает телеканал «360».