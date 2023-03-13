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Инфекционист исключил вероятность вспышки кори в России

Инфекционист Поздняков: России не грозит эпидемия кори, однако локальные вспышки всё-таки будут возникать
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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России не грозит эпидемия кори, однако локальные вспышки всё-таки будут возникать. Об этом «Известиям» 13 марта сообщил врач-инфекционист, главный врач лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По его словам, эпидемия кори не распространится на всю страну, поскольку большая часть населения часть иммунизирована.

«Опять же есть эффективная вакцина. При угрозе вспышки можно быстро проанализировать иммунную прослойку и провести вакцинацию», — добавил Поздняков.

Говоря о вспышке кори в Новосибирске, он отметил, что локализовать ее пока не удается, потому что один из очагов — это цыганский табор, а нулевой пациент приехал из другой страны. По его словам, в данном случае сложно проверить, насколько эти люди иммунизированы, и провести вакцинацию.

«Локально в некоторых социумах в Новосибирске корь будет «тлеть» до того момента, пока не переболеют все не иммунизированные. Корь так и протекает: пока не будет высокого процента иммунизированных — более 97–98%, это заболевание будет давать локальные вспышки», — подчеркнул инфекционист.

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Он также назвал абсолютно оправданным закрытие одной из школ в Томске и перевод учеников на дистанционное обучение в связи с выявленным случаем заболевания корью. По его словам, для начала необходимо определить, кто из учеников прошел полную вакцинацию.

«Все остальные сидят до окончания карантина. Это совершенно правильное мероприятие», — подытожил Поздняков.

В декабре 2022 года вспышка кори была зарегистрирована в Новосибирской области. По данным на 23 января, корью за последнее время заболели 65 взрослых и 30 детей. В контакте с заболевшими были не менее 17 тыс. жителей Новосибирской области. В Новосибирске первым заболевшим был приезжий из Средней Азии. В связи с этим регионе началась массовая вакцинация.

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