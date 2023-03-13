Эндокринолог перечислила признаки дефицита железа в организме

Дефицит железа в организме, или железодефицитная анемия, — весьма распространенное явление, с которым чаще сталкиваются представительницы женского пола. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Анна Бартенева.

«В мире в дефиците находится примерно 37% жителей, в России данная цифра составляет 20%. Железодефицит — это не только анемия, то есть снижение уровня гемоглобина, но и уменьшение запаса железа в организме», — пояснила врач «Газете.Ru».

По ее словам, о дефиците железа в организме могут говорить такие симптомы, как постоянная усталость, снижение работоспособности, изменения во вкусовых предпочтениях и восприимчивость к инфекциям. Внешне это может выражаться в сухости кожи, выпадении и ломкости волос.

«Жалобы, сопровождающие данное состояние, весьма разнообразны и неспецифичны», — отметила Бартенева.

При проявлении подобных симптомов эндокринолог советует сдать общий анализ крови, а также анализы на ферритин и железо. Однако самостоятельно трактовать результаты и принимать препараты без назначения врача не рекомендуется.

Ранее, 8 марта, специалист сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет» Маргарита Макуха рассказала о продуктах, богатых железом. Прежде всего эксперт призвала употреблять в пищу нежирную говядину, печень, чечевицу, какао, морскую капусту и кунжут. Также рекомендуется есть морскую рыбу, которая богата жирными кислотами. Они препятствуют развитию анемии, способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и красоту кожи и волос.