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Эндокринолог перечислила признаки дефицита железа в организме

Эндокринолог Бартенева: усталость и снижение работоспособности могут говорить о дефиците железа в организме
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
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Дефицит железа в организме, или железодефицитная анемия, — весьма распространенное явление, с которым чаще сталкиваются представительницы женского пола. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Анна Бартенева.

«В мире в дефиците находится примерно 37% жителей, в России данная цифра составляет 20%. Железодефицит — это не только анемия, то есть снижение уровня гемоглобина, но и уменьшение запаса железа в организме», — пояснила врач «Газете.Ru».

По ее словам, о дефиците железа в организме могут говорить такие симптомы, как постоянная усталость, снижение работоспособности, изменения во вкусовых предпочтениях и восприимчивость к инфекциям. Внешне это может выражаться в сухости кожи, выпадении и ломкости волос.

«Жалобы, сопровождающие данное состояние, весьма разнообразны и неспецифичны», — отметила Бартенева.

При проявлении подобных симптомов эндокринолог советует сдать общий анализ крови, а также анализы на ферритин и железо. Однако самостоятельно трактовать результаты и принимать препараты без назначения врача не рекомендуется.

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Ранее, 8 марта, специалист сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет» Маргарита Макуха рассказала о продуктах, богатых железом. Прежде всего эксперт призвала употреблять в пищу нежирную говядину, печень, чечевицу, какао, морскую капусту и кунжут. Также рекомендуется есть морскую рыбу, которая богата жирными кислотами. Они препятствуют развитию анемии, способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и красоту кожи и волос.

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