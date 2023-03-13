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Капсула с радиоактивным веществом пропала в Техасе

В Техасе потеряли 24-килограммовую капсулу с радиоактивным веществом
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Фото: Global Look Press
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В американском городе Хьюстон пропал промышленный прибор с радиоактивным веществом. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил департамент здравоохранения штата Техас в своем Twitter.

Согласно данным ведомства, пропавший прибор — радиографическая камера, которая принадлежит компании Statewide Maintenance и весит порядка 24 кг. Внутри нее находится радиоактивный материал. Вокруг него расположено несколько слоев защиты, поэтому в департаменте уверяют, что уровень радиации для окружающих не представляет опасности. При этом сотрудники ведомства подчеркивают, что камеру ни в коем случае нельзя открывать, а при обнаружении попросили позвонить по номеру 911.

В ведомстве добавили, что камера пропала 9 марта и до сих пор не найдена. До исчезновения прибор использовался в строительной отрасли для получения рентгенографических изображений. Пропавший прибор оценивается в $15–20 тыс. За возвращение камеры назначено вознаграждение.

Так же и пчелки: американский мед оказался заражен цезием-137
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Ранее, 25 января, в Австралии пропала капсула с радиоактивным цезием-137. Во время транспортировки капсула выпала через отверстие для болта, который расшатался от вибрации. Это произошло на шоссе длиной около 1,4 тыс. км. Местные власти предупредили водителей, чтобы они проверили шины автомобилей на случай, если капсула застряла в них.

5 октября 2022 года сообщалось, что в здании реактора неработающей немецкой атомной электростанции (АЭС) «Брунсбюттель» произошла утечка. Инцидент случился в одноименном городе на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Компания-оператор Vattenfall обнаружила небольшой участок загрязнения радиоактивными веществами недалеко от места утечки.

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