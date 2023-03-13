Капсула с радиоактивным веществом пропала в Техасе

В американском городе Хьюстон пропал промышленный прибор с радиоактивным веществом. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил департамент здравоохранения штата Техас в своем Twitter.

Согласно данным ведомства, пропавший прибор — радиографическая камера, которая принадлежит компании Statewide Maintenance и весит порядка 24 кг. Внутри нее находится радиоактивный материал. Вокруг него расположено несколько слоев защиты, поэтому в департаменте уверяют, что уровень радиации для окружающих не представляет опасности. При этом сотрудники ведомства подчеркивают, что камеру ни в коем случае нельзя открывать, а при обнаружении попросили позвонить по номеру 911.

В ведомстве добавили, что камера пропала 9 марта и до сих пор не найдена. До исчезновения прибор использовался в строительной отрасли для получения рентгенографических изображений. Пропавший прибор оценивается в $15–20 тыс. За возвращение камеры назначено вознаграждение.

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