Водитель снегохода погиб при наезде на снежный вал в Карелии
В Лоухском районе Карелии в результате наезда на снежный вал погиб 43-летний водитель снегохода. Об этом 13 марта сообщает региональная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла в воскресенье, 12 марта, на улице Слюдяная в поселке Малиновая Варакка. В районе дома № 9 мужчина допустил наезд на снежный вал, снегоход «Буран» опрокинулся.
Водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи, пишет ИА FlashNord.
28 января водитель снегохода допустил столкновение со шлагбаумом в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ). От полученных травм 48-летний мужчина скончался.